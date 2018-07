Per Malcom la Roma avrebbe da battere la concorrenza dell'Everton, che però ha cambiato obiettivo ed è anche vicino alla chiusura del colpo. Secondo Sky Sports, il club del Merseyside ha offerto 50 milioni di sterline (circa 65 milioni di euro) al Watford per Richarlison. Decisivo l'approdo di Marcos Silva sulla panchina dei Toffeese adesso l'accordo è ad un passo. Una rivale in meno per la Roma nella corsa a Malcom.