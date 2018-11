A Mosca contro il Cska non ci sarà De Rossi, ancora alle prese con l’infiammazione al menisco destro, mentre in difesa Manolas tornerà al suo posto al fianco di uno tra Fazio e Jesus. Turn over limitato pure a centrocampo dove il dubbio di mercoledì riguarda Zaniolo e Cristante. In attacco possibile turno di riposto per El Shaarawy, al suo posto Kluivert. Ancora out Perotti e Karsdorp mentre Pastore non è ancora ritenuto idoneo per giocare dal primo minuto. L’argentino farà rifiatare Pellegrini probabilmente domenica prossima con la Sampdoria