Roma: niente ritiro con Juric, ma ha già imposto una nuova regola ferrea

La scelta di esonerareè stata giustificata a motivata dalla società con l'assenza dei risultati e, per questo, ora il suo sostituto,è chiamato fin da subito ad ottenere ciò che all'ormai ex-bandiera ed ex-allenatore non era riuscito: vincere e se possibile convincere., ad del club, supportata da Dan e Ryan Friedkin arrivata in Italia proprio per questo ribaltone, è convinta che la squadra costruita in estate sia di alto livello e da Juric pretende di vedere questa rosa competere fin da subito per gli obiettivi prefissati ad inizio anno ovvero quantomeno la conquista di un posto Champions.

In sostanza. L'obiettivo immediato sarà quello di compattare il prima possibile il gruppo, lavorando alacremente e in breve tempo per cercare di far somatizzare in tempi rapidi le sue idee tattiche. Anche per questo, fin dal primo istante in cui ha vestito la casacca da allenatore giallorosso, si è ipotizzato che Juric chiudesse i cancelli di Trigoria imponendo un mini-ritiro ai calciatori per preparare la prossima sfida di campionato contro la capolista Udinese.

E invece Juric ha scelto di non usare fin da subito la mano pesante e presentandosi con un approccio più leggero allo spogliatoio., ma secondo quanto riportato dal Corriere dell Sport, l'allenatore croato ha comunque imposto, almeno per ora, un cambiamento importante alle abitudini della squadra. Ieri la squadra è stata lasciata libera al termine del primo allenamento diretto nel pomeriggio, ma