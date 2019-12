l mercato invernale è alle porte e Petrachi sonda varie piste per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Don Balon, il ds leccese segue da vicino il profilo di Pau Torres, difensore di proprietà del Villarreal. Lo spagnolo, nelle ultime settimane, è finito nel mirino anche di altre big europee come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. In questa stagione il classe ’97 ha disputato fin qui 19 partite, tra campionato e Copa del Rey, segnando anche un gol. La concorrenza è agguerrita ma Petrachi è pronto ad affondare il colpo per regalare a Fonseca il promettente centrale.