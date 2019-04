“Avevo parlato con Justin. Il mio consiglio era di rimanere all’Ajax ancora un anno”. Parole di Patrick Kluivert, ex attaccante del Barcellona e padre dell’esterno giallorosso. L’ex campione è tornato a parlare del trasferimento del figlio, arrivato in estate: “Aveva compiuto 18 anni anni e voleva cambiare club – ha detto all’emittente radiofonica BBC 5 Live Sport -. Non era il mio consiglio, ma del suo agente (Mino Raiola, ndc) e di sua madre. Alla fine è stato lui a decidere, non ho potuto farci niente”.