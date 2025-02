Roma, Paredes ammonito e diffidato: salterà l'eventuale ottavo di finale di Europa League

Getty Images

Nei primi minuti del secondo tempo di Roma-Porto, ritorno dei playoff di Europa League,: già diffidato, il giocatore sarà squalificato per il prossimo turno dei giallorossi nella competizione e salterà così l'eventuale ottavo di finale in programma il 6 marzo contro l'Athletic Bilbao o con la Lazio. L'argentino invece potrà essere regolarmente a disposizione di Ranieri per la prossima partita di campionato, che la Roma giocherà lunedì 24 febbraio contro il Monza all'Olimpico nel posticipo della 26a giornata di Serie A.

- E' il minuto 51 quando Paredes ha rimediato l'ammonizione dopo aver provocato Eustaquio, espulso dall'arbitro francese Letexier:al centrocampista della Roma, che viene colpito al petto ma simula un colpo al volto. Richiamato dal Var, l'arbitro va a rivedere l'episodio al monitor e decide di ammonire Paredes ed estrarre il cartellino rosso per Eustaquio.