"Vorrei tornare in Italia ma stavolta con la possibilità di lottare per conquistare qualche titolo. Ho imparato molto in Serie A“. Paulo Sousa continua a mandare messaggi al campionato italiano. L’ex tecnico della Fiorentina ha parlato ai microfoni del quotidiano portoghese Record e ha confessato, ancora una volta, di voler di nuovo allenare in Italia. Negli scorsi mesi Paulo Sousa è stato spesso accostato anche alla Roma: nei periodi di crisi più nera della squadra di Di Francesco, il portoghese è stato tra i maggiori candidati alla panchina giallorossa