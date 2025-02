Roma-Porto formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Dopo il pari del Do Dragao seguito dalle polemiche arbitrali, ladeve vincere contro ilper passare il turno playoff die giocarsi gli ottavi di finale contro una tra Lazio e Athletic Club. L’Olimpico sarà sold out (chiusura parziale della Curva Nord dopo il lancio di petardi con i tifosi dell’Eintracht) e i giallorossi proveranno a sfruttare il fattore casalingo. Ranieri non raggiunge gli ottavi di finale di Europa League (ex Coppa Uefa) dalla stagione 1999/2000.Partita: Roma-PortoData: giovedì 20 febbraio

Orario: 18.45Canale Tv: SkyStreaming: Now, Sky Go(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.: Ranieri(3-5-2): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Omorodion.: AnselmiULTIME DAI CAMPI - Recuperato Paulo Dybala che dopo aver saltato la partita contro contro il Parma è a disposizione di Ranieri. In dubbio Rensch che è ancora alle prese con un lieve stiramento all’adduttore destro. Spera di tornare dal 1’ Hummels. Out Saelemaekers e Cristante per squalifica

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.ROMA-PORTO IN DIRETTA STREAMING - Per vedere Roma-Porto in streaming ci si può affidare a Sky Go, app di Sky disponibile per smartphone, tablet e pc fissi. Allo stesso modo la sfida è visibile su NOW, anch'essa disponibile sui dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.