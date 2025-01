Roma, Ranieri: "Shomurodov rimane. Al mio arrivo temevamo la retrocessione, ora calmi con l'Europa"

Getty Images

Il tecnico dellaClaudioha parlato a Sky dopo la vittoria sull'Eintracht Francoforte che è valsa ai giallorossi l'accesso ai playoff di Europa League:"Shomurodov l'ho avuto a Cagliari, è importante e rimane con noi. Io con lui mi arrabbio sempre, gliel'ho detto, se vai via tu io con chi mi arrabbio?"- "Lasciate stare il calciatore, prendiamo l'uomo, ha uno spessore enorme. Scherzando ho detto ai giocatori che il corpo è la loro azienda e che devono tenersi bene perché Hummels guadagna ancora".' - "Senza voler sminuire il Frosinone, passare dal Frosinone alla Roma non è banale, lui sta entrando in questo meccanismo. Piano piano ci farà vedere quello di cui è capace".

- "Sono arrivato e tutti avevano paura della retrocessione, adesso si parla di vincere in Europa... Tutti quelli che entrano danno qualcosa in più. Sono tutti ragazzi importanti".