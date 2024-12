Dovbyk delude e la Roma corre ai ripari: contatti per Beto dell’Everton

In casa Roma si fa fatica a trovare qualcosa che sta andando nel verso giusto. L’ennesima sconfitta in campionato contro l’Atalanta ha avvicinato i giallorossi alle sabbie mobili della classifica, Ranieri è il terzo allenatore dopo appena 14 giornate, la piazza contesta i senatori come Cristante e Pellegrini. Ma c’è un aspetto che preoccupa ancora di più:, mentre Soulé appena a 1.I Friedkin sono delusi dai risultati della squadra e non vogliono ritrovarsi fuori dai tutti gli obiettivi già nel girone di andata. Nei prossimi giorni,

Una pista che sta prendendo quota nelle ultime ore è quella che porta al centravanti dell’Everton Beto: ci sono stati contatti nelle ultime ore con gli intermediari per capire la fattibilità dell’operazione. L’ex Udinese ha deluso in Premier League e. Ghisolfi intanto lavora a due cessioni: Zakewski a titolo definitivo, mentre