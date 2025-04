Roma, Shomurodov rinnova fino al 2027. L'attaccante si abbassa l'ingaggio

Getty Images

Eldorha firmato il rinnovo del contratto di un anno prolungando il suo legame con i giallorossi fino al 2027. L'accordo verbale era stato già trovato a novembre, ma è stato messo nero su bianco nei giorni scorsi. L'ex Genoa si è abbassato l'ingaggio e ha convinto Claudioa suon di ottime prestazioni. In particolar modo dalla panchina. Sono già 5 i gol segnati da subentrato sui 6 stagionali. L'ultimo contro la Juventus domenica. E nel derby di domenica spera di poter giocare titolare al fianco di. Claudio non ha escluso questa ipotesi, ma le alternative in attacco sono poche in caso di cambi a gara in corso.

- Nell’estate del 2021 è arrivato dal Genoa per circa 18 milioni di euro. Ma negli anni non è riuscito a dimostrare il suo valore né con la maglia della Roma né con quelle di Spezia e Cagliari (con Ranieri in panchina). Questa estate il suo passaggio all'Atlanta è saltato per un errore burocratico. Mentre a gennaio era tutto fatto per il trasferimento al Venezia, ma la rete all'Eintracht ha cambiato tutto. Inoltre, la Roma non era riuscita a trovare un altro vice Dovbyk.