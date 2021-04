Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan vorrebbero in ogni modo partecipare alla trasferta di Amsterdam per essere almeno in panchina contro l’Ajax. Stamattina, in teoria, dovrebbero sostenere un provino per forzare un po’ ma le sensazioni non sono troppo positive. Almeno per quanto riguarda Smalling. L’inglese ieri ha provato a spingere, ma avverte ancora fastidio e sarà out. L'armeno potrebbe partire ma al 90% per finire in panchina.