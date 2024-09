Roma, Smalling libera il posto ad Hummels: il tedesco pronto a dire sì

È una Roma scatenata anche dopo la fine del mercato. Infatti, si possono ancora tesserare gli svincolati e i giallorossi hanno messo gli occhi su. Il primo è dirittura d’arrivo. Sarà alle 14 nella Capitale ed è pronto a firmare un triennale fino al 2027 con una clausola d’uscita nel 2026. Mentre per il tedesco serve prima l’addio di– Chris è a un passo dal salutare la. Il difensore è partito con la squadra direzione Torino dove questa sera i giallorossi affronteranno la Juventus in trasferta, ma la sua cessione è imminente. Il giocatore ha detto sì all’e firmerà un contratto con la squadra araba fino al 2026. Domani svolgerà le visite mediche nella Capitale e poi volerà verso la Saudi Pro League. I primi di agosto nel ritiro in Inghilterra aveva avuto un lungo colloquio con il suo agente. Qualche timida proposta dall’Arabia era già, ma lui non era ancora convinto. Ora invece è arrivato l’ok definitivo.

– L’addio dispalanca le porte all’arrivo di. L’ex Borussia Dortmund è ancora. Questa estate c’erano già stati dei contatti con la, ma i giallorossi poi decisero di virare su altri obiettivi. I problemi legati a Danso hanno stravolto i piani di Ghisolfi che ora sta correndo ai ripari. Hummels può prendere il posto di Smalling ed è pronto a firmare un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. Il gigante tedesco è reduce dalla finale di Champions League persa contro il Real Madrid. Nelle settimane scorse ha rifiutato. Aspetta la Roma.