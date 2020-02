Friedkin o Pallotta, tante delle prossime mosse future della Roma passeranno sempre e comunque dal campo. Sì perché come sempre la gara dei ricavi passerà anche dai successi (o meno) sportivi e, soprattutto, dalla qualificazione alla prossima Champions League. C'è un caso in particolare che, già oggi, è in bilico ed è quello di Chris Smalling.



PRESTITO SECCO - Il difensore classe 1989 è arrivato a Roma a fine agosto con la formula del prestito secco senza alcuna clausola aggiuntiva. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha più volte confermato la scelta del club giallorosso di voler trattare con il Manchester United il riscatto del suo cartellino e la volontà del giocatore di rimanere in giallorosso. I Red Devils. da parte loro, non hanno però alcuna intenzione di fare sconti.



RISCHIA DI SALTARE - Al contrario, date le prestazioni, la richiesta per cedere il centrale inglese è aumentata a non meno di 20 milioni di euro entro il 30 giugno con il giocatore che dovrebbe vedere il suo ingaggio da 3,5 milioni di euro annui confermato anche in giallorosso. Cifre che il bilancio giallorosso difficilmente può permettersi senza realizzare plusvalenze o cessioni di primo livello e che potranno essere 'sostenibili' senza addii soltanto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Per questo, a oggi, con Lazio e Inter lanciatissimi e con l'Atalanta in piena corsa, senza la qualificazione alla massima competizione per club, il riscatto di Smalling rischia di allontanarsi.