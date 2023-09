Ola Solbakken è un nuovo giocatore dell'Olympiakos. L'attaccante norvegese si trova in Grecia per sottoportsi alle visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club biancorosso. Pinto ha chiuso la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto sui 4,5 milioni. L'attaccante, dopo soli 6 mesi, lascia quindi la capitale vista anche l'alta concorrenza in attacco. Ad Atene ritroverà Camara. Ora la Roma potrebbe chiudere last minute per un difensore.