Roma, sondaggio del Fulham per Soulé: la situazione

Lalavora sia in entrata che in uscita in questi ultimi giorni di calciomercato e dopo aver messo a punto gli arrivi di Rensch e Gollini, arrivano importanti, per cui c'è una nuova pretendente. Secondo quanto riportato da Sky,Ad oggi,, nonostante l'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Dall'apertura del calciomercato sono, infatti, tante le squadre che sono state accostate a Soulé (Galatasaray, Napoli, Milan), anche se nessuna di queste ha deciso di affondare il colpo. Adesso, però, si aprono le porte per un possibile trasferimento in Premier League.

- Nonostante le voci di mercato, Ranieri aveva parlato così dell'importanza dell'argentino: "Io credo molto in lui, sono convinto che sia un giocatore del futuro della Roma. Sta migliorando sotto l’aspetto pratico e sicuramente resta qui con noi. Avrà le sue opportunità per far vedere che sta migliorando".