La Roma va di corsa. Anche se è appena finita la stagione Pinto è al lavoro da giorni per regalare sorrisi a Mourinho in vista della prossima stagione. Dopo aver ipotecato il sì di Aouar e N'Dicka è arrivato ieri un passo in avanti importante per M'Bala Nzola. La Roma ha infatti incontrato lo Spezia prima del match per parlare del futuro dell'attaccante che lascerà la Liguria a prescindere dalla permanenza in A della sua squadra. Mourinho lo ha annotato tra i nomi buoni per la panchina e l'angolano non vede l'ora di essere allenato dallo Special One.



CIFRE - I rapporti tra Roma e Spezia sono ottimi e si lavora su una base di intesa di 8,5 milioni più bonus, una cifra che può essere attutita dal rinnovo del prestito di Shomurodov e dall'inserimento di un giovane (piace Tahirovic). Prima di definire il tutto si attenderà appunto il delicato spareggio tra Spezia e Verona. L'eventuale arrivo di N'Zola non basterà a coprire l'assenza di Abraham. Sul mercato dei big si monitorano le situazioni di Lukaku e Morata.