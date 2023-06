La Roma si appresta a instaurare una nuova collaborazione con l’Hull City, squadra che compete nel campionato inglese di Championship. L’annuncio è stato fatto dal vice presidente del club, Tan Kesler, durante un’intervista rilasciata alla BBC.

Le sue parole: “Tiago (Pinto) è il loro direttore sportivo, lo conosco dai tempi del Portogallo. La competizione in Italia è feroce, loro devono collaborare con altri club della lega e ci stanno provando, ma comunque devono competere. La Championship è un campionato dal quale puoi mandare i calciatori in Premier più in fretta – aggiunge Tesler -, vorremmo collaborare dal punto di vista dei calciatori, delle idee e della filosofia. Abbiamo fatto una stretta di mano teorica per il rapporto che abbiamo noi e i presidenti delle due squadre, i quali si vedranno in futuro per sancirla”.