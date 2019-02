Ettore Viola, ex dirigente della Roma negli anni 80, dice la sua sul momento societario giallorosso a Centro Suono Sport: "Il 7-1 contro la Fiorentina? Nella gestione Viola non è mai accaduto. Probabilmente avremmo portato tutta la squadra in ritiro spirituale a Montecatini. L'attuale società è lontana, assente. Mancano figure di riferimento. Forse bisognerebbe dare più potere a Totti. È assurdo che le strategie vengano decise da un consulente che sta a Londra e che il destino dei tecnici sia in mano ad un direttore sportivo"