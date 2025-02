Romamania: Dovbyk non può essere un problema

Redazione Calciomercato

Un altro terzo di stagione se ne va. Con una rimonta ai limiti dell'impossibile in campionato e un percorso europeo in salita con la doppia sfida programmata con il Porto,e il primo sigillo in rossonero diA fare la differenza, oltre al superiore tasso tecnico della squadra di Conceiçao, sono ancheSe a questo si aggiungono le ataviche, l’equazione che porta al risultato finale è fin troppo semplice da risolvere.

, rispettivamente titolari in difesa e in attacco.tanto caro a Silvio Berlusconi, che coniò quest'espressione in relazione al danese Thomas Helveg.in attacco per nessuna squadra che ambisce a una posizione più prestigiosa del decimo posto in classifica.In questo contesto, seppur con le difficoltà fisiologiche dell'adattamento a un nuovo campionato, la presenza di

non avrà sempre convinto a livello prestazionale, ma non può non essere preso in considerazione per un ruolo da protagonista se le alternative sono assenti o non parlano la lingua del calcio.che più che aprire la strada a possibilità oggi francamente inimmaginabili, dovrebbero servire da preludio a una prossima annata ben più prodiga di soddisfazioni rispetto a quella in corso.Dovrebbe, il condizionale è d'obbligo. Visto che i cancelli di Trigoria le sembrano