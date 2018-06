Cristiano Ronaldo e il Real Madrid vicinissimi all’addio: la stampa portoghese è certa della separazione tra il talento di Madeira e i Blancos, visto il rapporto ormai incrinato tra il giocatore e il presidente Florentino Perez. Un’indiscrezione pesante a cui i bookmaker per ora reagiscono con prudenza, visto che sulle lavagne internazionali il Real è ancora la prima opzione (a 1,40) per la prossima stagione. La partenza da Madrid rimane uno scenario verosimile, sebbene piazzato a un’offerta più alta (2,75). Nel caso le strade del club e del fuoriclasse si separassero, è il Paris Saint Germain la prima scelta in tabellone, a 4,50, seguito dal Manchester United a 7,00. Molto difficile, invece, la pista che porta in Italia, visto che Juventus e Inter - le uniche squadre di Serie A in lista - si giocano a 100 volte la posta.