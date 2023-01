Ronaldo comete 'gaffe' e diz que vai jogar na África do Sul pic.twitter.com/hmPIwKoSZD — FunCo (@FunCo_biz) January 3, 2023

La presentazione dicon l'Al Nassr è passata alla storia non solo per il grandissimo clamore legato a questo trasferimento, ma anche per una gaffe clamorosa fatta dalla stella portoghese che parlando del paese lo ha chiamato Sud Africa invece che Arabia Saudita (South Africa invece di Saudi Arabia in inglese). Una gaffe prontamente rimossa dai canali social del club, ma che non è passata inosservata ed è diventata virale.