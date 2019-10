Il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo ha concesso un'intervista ad alcuni emissari di France Football giunti a Torino, che sarà in prima pagina nel prossimo numero. Questo è stato letto come un segnale che lo fa balzare in testa ai favoriti per il prossimo Pallone d'Oro. Ecco alcune anticipazioni delle sue parole: "Per rimanere tra i migliori devo essere intelligente: il mio obiettivo è rimanere giovane anche invecchiando e quando terminerò la mia carriera mi disconnetterò da tutto. Settecento gol? E' un numero impressionante che mi rende ancora più orgoglioso, pochi giocatori l'hanno raggiunto. Il mio preferito? Se mi chiedi di scegliere, direi il gol contro la Juventus".



SULLA CARRIERA - "All'età di 19-20 anni, ho capito che il calcio, era numeri, titoli, record e obiettivi. Messi? Essere uno di fronte all'altro in Spagna ci ha permesso di essere migliori, più efficienti ... Al Real, ho sentito più la sua presenza di Manchester, quindi un po 'più di pressione. Da un certo punto di vista, è stata una sana rivalità. Cosa serve per segnare tanti gol? Primo, talento. Senza quello, non puoi fare molto. Dopo, il talento senza lavoro è inutile. Nulla cade dal cielo. Non sarei arrivato dove sono senza il lavoro. Il mio obiettivo è rimanere giovane man mano che invecchio. Dimmi un giocatore della mia stessa età che gioca in una squadra del livello della Juve"