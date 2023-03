La Procura della Figc ha aperto ufficialmente un'inchiesta sullo scontro avvenuto in campo fra l'allenatore della Roma, José Mourinho e il IV uomo designato per l'incontro contro la Cremonese, Marco Serra. Dopo il confronto a bordo campo, infatti, gli arbitri della gara hanno deciso di optare per l'espulsione del manager portoghese il quale, a mezzo stampa, si è poi lamentato della gestione del quarto ufficiale paventando anche lo "spettro" di una premeditazione.breve ascolterà le deposizioni sia del tecnico giallorosso e sia di Serra per ricostruire l'andamento dei fatti. Ma cos'è successo e cosa ha portato al rosso? Secondo la ricostruzione della Gazzetta Mourinho avrebbe chiesto spiegazioni a Serra dopo un contatto in campo fra Tsadjout e Kumbulla con Serra che sembrerebbe aver risposto a Mou “Fatti i ca... tuoi”. Da lì la reazione furiosa dell'allenatore e l'ennesimo attacco di"Serra è un bugiardo" aveva poi tuonato in conferenza stampa Mourinho annunciando di voler procedere per vie legali (). "Volete sapere che cosa è successo? Un normalissimo episodio, come ne succedono altri 50 in partita e dove di solito il quarto uomo dice a un allenatore di stare tranquillo, di sedersi. Io sono emozionale (emotivo, ndr), ma non pazzo. E se ho reagito così qualcosa di grave è successo". Poi l'attacco neanche troppo velato: