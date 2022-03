Intervistato a margine dell'evento “Amici dei bambini”, il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha espresso la propria opinione in merito alla corsa scudetto.



“Lo scudetto? Non chiedetelo a me, concorrono l'Inter, un club per il quale ho lavorato, il Milan, club pieno di amici, e il Napoli alla stessa maniera. Sono in difficoltà, dovrei cavarmela con un salomonico vinca il migliore. La Juve? Se la Juve infila una serie di risultati può rimettersi in gioco. E' uno spettacolo di campionato, irripetibile: sarà giocato fino all'ultimo secondo e ce lo stiamo godendo tutti”.