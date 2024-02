Sacchi ha cambiato idea: 'Inzaghi si è evoluto, ora può vincere la Champions'

Arrigo Sacchi, guru degli allenatori italiani, con due Coppe dei Campioni nel palmares personale vinte con il Milan nel 1989 e 1990, torna a commentare le vicende di casa Inter, con uno sguardo particolare dedicato al gioco dei nerazzurri e al lavoro del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi.



INTER PROTAGONISTA - Scrive Sacchi sulla Gazzetta dello Sport: "Suggerisco tre parole che, a mio avviso, definiscono perfettamente l’Inter: forza, esperienza, tecnica. Potrei aggiungerne altre, ma credo che il senso della squadra di Simone Inzaghi stia soprattutto in questi termini. Contro la Roma, all’Olimpico, e dunque in una trasferta tutt’altro che semplice, ha dato una dimostrazione di grande compattezza, di notevole maturità e di spirito di sacrificio: tutti si aiutano, tutti collaborano, tutti cercano di rendersi utili alla causa. Questo sì che è un bel segnale in vista di un finale di stagione che vedrà l’Inter protagonista".



PUO' VINCERE LA CHAMPIONS - In campionato, l'Inter è prima in classifica, con un vantaggio di sette punti sulla Juventus (in attesa che vengano giocate ancora Juve-Udinese e il recupero Inter-Atalanta), e in Champions League giocherà gli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid (andata il 20 febbraio a Milano, ritorno il 13 marzo a Madrid), e Sacchi non ha dubbi: "Inzaghi si è evoluto, ora è un tecnico che può vincere la Champions". Ricordiamo che Sacchi in passato non era stato tenero nelle sue analisi sul tipo di gioco praticato dall'Inter di Inzaghi in Europa.