Sacchi: "L'Inter merita il Triplete, Inzaghi da applausi ma deve attaccare il Bayern"

L'ex ct dell'Italia scrive sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi: "Eccoci alla Grande Notte. Uso le lettere maiuscole perchéI nerazzurri saranno carichi al massimo, lo dico perché so che cosa si prova in questi momenti. Nulla dev’essere lasciato al caso, ogni possibilità va esplorata per non concedere spazi agli avversari. Se ripenso all’andata, quando l’Inter ha compiuto una grande impresa in Germania,Ritengo che i nerazzurri non debbano farsi trovare impreparati dal possesso palla dei

Le squadre straniere, invece, e includo il Barcellona possibile prossima rivale, sono più ballerine: lavorano molto sull’aspetto offensivo, ma non sono feroci e attente come dovrebbero quando non hanno il pallone tra i piedi. L’Inter deve sfruttare questo vantaggio fino in fondo, come anche all’andata col Bayern. Alla disciplina tattica tipicamente italiana, unita alla determinazione e all’attenzione,che stanno dando prova di grande professionalità, oltre che di bravura strettamente calcistica. Merito anche dei dirigenti e della società, che sostiene la squadra come si deve fare quando si vogliono raggiungere traguardi importanti".

Queste sgommate possono essere decisive: i tedeschi non sono quasi mai ben posizionati in fase difensiva, perciò li si può cogliere scoperti. Saranno la forza, la potenza atletica e l’esperienza dell’Inter a dover fare la differenza.