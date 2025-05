Sacchi: "L'Inter non ha concesso un metro ai più forti d'Europa. Le loro ripartenze sono belle da vedere"

L'ex allenatore di Milan e Nazionale,, ha commentato dalle pagine della Gazzetta dello Sport il successo per 4-3 ai tempi supplementaricontro il. Rispetto alle critiche del passato, questa volta l'allenatore romagnolo ha elogiato l'impresa nerazzurra."Calcio allo stato puro. Partita bellissima, tiratissima. Come quella dell’andata, del resto. I nerazzurri mi sono piaciuti tantissimo nel primo tempo. Hanno sfruttato le disattenzioni difensive del Barcellona e lo hanno punito. Poi, ed era logico aspettarselo, c’è stato un calo".

"Non credevo alla rimonta? Sono sincero, li vedevo molto stanchi. Non riuscivano più a ripartire, erano schiacciati là dietro e pareva non avessero energie per rispondere"."Semplicemente magnifico. Un’azione costruita con i nervi, con la forza della disperazione. Ma noi italiani siamo bravissimi quando il momento è difficile. È proprio in quell’istante che le squadre italiane, e l’Inter ne è uno stupendo esempio, saltano fuori e dimostrano grinta, carattere, determinazione, coraggio. Il gol di Acerbi è il premio alla volontà di una squadra che ha lottato, si è impegnata, non ha concesso un metro a un avversario tra i più forti, se non il più forte, in Europa".

"Chi mi ha impressionato? Dico Lautaro per l’Inter. Perché non era in perfette condizioni fisiche, veniva da un infortunio all’andata, ma si è comportato da autentico capitano. Ha recuperato, anche se non perfettamente, è andato in campo, ha segnato, ha dato l’esempio ai compagni. Questo deve fare un capitano"."L’Inter ha giocato con personalità a Barcellona e a San Siro. Ha dimostrato di essere al livello delle grandi d’Europa e ha meritato. Il gioco del Barcellona ti resta negli occhi, ma pure la grinta e le ripartenze dell’Inter sono qualità belle da vedere".