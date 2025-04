Saint Etienne-Lione sospesa per un proiettile lanciato in campo: la ricostruzione

AFP via Getty Images

Il posticipo della 30a giornata di Ligue 1 è la sfida tra Saint Etienne e Lione, quasi un testacoda con i padroni di casa penultimi e in piena zona retrocessione e la squadra di Fonseca quinta e a -2 dalla zona Champions League. Poco prima della fine del primo tempo, sul risultato di 1-0 per i biancoverdi grazie al gol di Lucas Stassin, l’arbitro François Letexier ha interrotto la partita per incidenti sugli spalti e lancio di oggetti in campo.- A convincere il direttore di gara a rimandare le squadre negli spogliatoi è stato un proiettile lanciato da un tifoso del Saint Etienne che ha colpito alla testa uno dei due guardalinee, a riportarlo è in canale francese di Dazn. Dopo un’interruzione durata alcuni minuti, le squadre sono tornate in campo su indicazione dell’arbitro e la partita è ripresa.

- Prima che si accendessero gli animi sugli spalti, il Saint Etienne ha rischiato di rimanere in dieci per un: il classe 2004 è entrato in modo duro sulla caviglia del centrocampista del Lione costretto a uscire per infortunio; l’arbitro aveva inizialmente estratto il cartellino rosso per Stassin, salvo poi ripensarci revocando l’espulsione e dandogli solo un giallo.