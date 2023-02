Il sindaco di Milano,, ha parlato a margine di una conferenza stampa a Palazzo Marino. Il tema è ovviamente il nuovo stadio di, o forse sarebbe meglio iniziare a parlare al plurale, di nuovi stadi, con i due club che stanno ragionando sulla possibilità di costruire due impianti separati e in zone diverse della città.che sono state convocate d'urgenza in Comune per aggironamenti sull'attuale progetto condiviso.'Ho chiamato le squadre e ho chiesto di venire domattina perché anche io a volte sono nella condizione di non avere informazioni e leggerle' sulla stampa"."Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse a La Maura, non ho capito invece dove sta guardando l’Inter. Quindi domattina verranno da me per fare un po’ di chiarezza insieme".