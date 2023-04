Le parole ai microfoni di DAZN del tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, al termine della partita pareggiata 1-1 contro lo Spezia: "Pareggio giusto? Insomma, nel primo tempo abbiamo fatto bene a parte l'imprecisione nei passaggi che ci ha impedito di andare in porta ma nella seconda parte non abbiamo fatto ben sprecando tantissimo. Purtroppo chi è entrato non è stato in grado di aiutarci e abbiamo concesso spazio allo Spezia, senza riuscire più a uscire: abbiamo avuto solo una transizione offensiva con Dia. Nel secondo tempo è stato fatto troppo poco, però cinque risultati utili consecutivi per una squadra come la nostra che deve salvarsi non sono pochi".



Il punto conquistato è l'unica cosa positiva di oggi?

"Lo Spezia era un avversario diretto, non abbiamo perso giocando fuori casa e al di sotto del nostro livello. Questo punto muove la classifica, diamo continuità ed è la cosa più importante oggi. L'atteggiamento è stato buono, è mancata la qualità tecnica. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato davvero troppo, dando ai nostri avversari la possibilità di crearci difficoltà".



Cosa l'ha fatta arrabbiare di più della prestazione?

"A me piace avere una squadra con personalità, anche nelle difficoltà, invece abbiamo giocato sempre la palla indietro e non in avanti come richiedo per uscire dalla pressione e guadagnare campo. Dopo il gol le cose sono andate ancora peggio, le mie scelte non sono state le migliori però sono contento perché siamo comunque riusciti a muovere la classifica".