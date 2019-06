Edoardo Garrone, ex patron della Sampdoria, parla a Primo Canale del futuro del club blucerchiato: "Ferrero? Dirò una cosa positiva e una negativa. Sul personaggio avete ragione, sulle sue esternazioni. Delle cose che ha detto mi sono vergognato anche io come voi e gliel'ho detto tante volte. L'unica cosa che dissi all'epoca della cessione è: sono convinto che la società la gestirà bene e in effetti l'ha gestita bene dal punto di vista economico e sportivo, tanto è vero che suscita l'interesse di investitori. C'è un'altra società a Genova che nessuno vuol comprare perché è piena di debiti e non è la Sampdoria. Sull'uomo che non riconosce il valore della storia della Sampdoria avete ragione, ma la Sampdoria è una società sana".



SULLA CESSIONE - "Non voglio fare l'ottimista, né creare illusioni o delusioni, ma se ho capito bene da quello che ho letto sui giornali, se lui non cede alle condizioni che ho letto è un pazzo. A Massimo Ferrero direi: se veramente hai un'offerta sul tavolo così, hai fatto il massimo che potevi nella vita, cedi e vivi felice. Io al suo posto? Allo stesso prezzo a cui l'ha pagata la prendo, cioè zero"