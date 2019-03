La collocazione del derby di ritorno tra Sampdoria e Genoa sembra essere un autentico rompicapo.



Inizialmente programmata per la sera di lunedì 15 aprile, la stracittadina della Lanterna è stata successivamente riposizionata alla domenica pomeriggio, dopo le innumerevoli polemiche suscitate dalla prima decisione. In realtà, almeno ufficialmente, al momento la sfida rossoblucerchiata risulta ancora in calendario per lunedì, in attesa che la scelta definitiva venga ratificata dalla Lega. Oggi tuttavia dovrebbe essere il giorno decisivo per saperne qualcosa di più. E non è da escludere che possano esserci nuove sorprese.



La recente eliminazione dell'Inter dall'Europa League permetterebbe infatti di rimandare di 24 ore la gara dei nerazzurri con il Frosinone, al momento posizionata alle 20:30 di domenica 14 aprile. Una convocazione che appare più consona per una grande classica del nostro calcio piuttosto che per una sfida dal pronostico abbastanza scontato.