Dawid Kownacki, attaccante ex Samp ora al Fortuna Dusseldorf, parla a fc95.de: "Sono molto felice che tutto sia andato per il meglio. Il Fortuna è stato il primo club a contattarmi e quello che mi ha cercato con più insistenza. Volevo cambiare squadra, ora voglio aiutare i miei compagni a fare il meglio in Bundesliga"