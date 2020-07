Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, parla alla vigilia della sfida col Brescia: "Vogliamo concludere bene. Non sarà una partita facile perché il Brescia sta giocando bene e sta lottando in ogni partita. Noi però vogliamo finire bene, con i tre punti, rispettando il Brescia ma cercando di vincere la partita. Dopo la salvezza è vero che abbiamo raccolto tre sconfitte però è anche vero che abbiamo lottato su ogni pallone. Nell'ultima in casa si è visto che finché abbiamo avuto forza, abbiamo pressato e abbiamo avuto la palla dell'1-1. Naturalmente quando tu recuperi in due giorni e gli altri cinque le difficoltà ci sono e la qualità esce fuori alla fin fine. Io sono soddisfatto di questi ragazzi e di come si sono comportanti ma dobbiamo finire. Il calcio non è facile".



SUL MERCATO - "Ne ho parlato con Osti e Pecini. Vediamo quello che si può fare. Il presidente ha detto che non vuole più soffrire. Mi auguro che si possa non soffrire e si possa fare una buona campagna acquisti".