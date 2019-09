Emiliano Rigoni è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il trequartista argentino è atterrato pochi minuti fa a Genova, pronto alla nuova esperienza in blucerchiato: "Sono contento di essere qui, adesso farò le visite mediche e poi non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con la squadra per integrarmi al meglio. Ritorno in Serie A? E' un campionato che mi piace e sono contento di essere di nuovo qui, ringrazio la Samp per questa opportunità. Non ho ancora parlato con Di Francesco, ma a breve lo farò sicuramente".