Walter Sabatini, nuovo responsabile dell'area tecnico della Sampdoria, parla a Rai Radio Due: "Genova farà bene ai miei polmoni, per via dello iodio, la luce, il mare... Stiamo lavorando su un progetto di squadra che già esisteva, hanno lavorato bene non sono qui per risolvere problemi che non ci sono. Vogliamo essere competitivi, non vogliamo accontentarci di una classifica così, vorremmo pretendere un pochino di più, la Samp ha spesso giocato un calcio stellare ma a volte s’è accontentata e non ha prodotto la classifica che meritava e alla quale deve ambire".



SUL MERCATO - "Ora alla Samp lo vivo in una prospettiva un po’ diversa, che mi piace moltissimo ed è diversa da quella che avevo a Roma e all’Inter, è più simile a quella di Palermo, mi diverto molto a fare questo tipo di mercato, è quello giusto per me" conclude il dirigente blucerchiato".