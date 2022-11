Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a prima della partita contro il Torino: "Abbiamo avuto poco tempo per prepararci ad una sfida contro una squadra tosta e ben preparata, dotata di certezze: ci aspetta una bella battaglia"



"Abbiamo cambiato moduli, ma neanche tanto. Contro la Roma abbiamo giocato a cinque, contro l'Inter a cinque in modo mascherato: la disposizione può essere diversa, ma in sei partite abbiamo giocato quattro volte con lo stesso modulo. Abbiamo tanti assenti per infortunio e stasera mancherà anche Leris per squalifica: bisogna cercare di mettere in campo i giocatori più adatti per il tipo di avversario che si sfida".