Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria, posta una foto su Instagram dopo il pareggio con la Fiorentina: "È stata una notte speciale. E non per la partita, e non per il punto. Ma per il ricordo, a poco più un mese, di un qualcosa che c’era e non c’è più. Di qualcuno che c’era e non c’è più. Di una città ferita che però ho già capito, non mollerà mai. Proprio come noi, noi della Samp".