Ieri a Marassi era attesa la nuova proprietà della Sampdoria al gran completo. Oltre ad Andrea Radrizzani, che pareva essersi 'defilato' dall'affare Samp nelle ultime settimane, era atteso anche Matteo Manfredi, futuro presidente doriano. L'imprenditore in effetti era a Genova già da qualche giorno: ha incontrato squadra, allenatore e dirigenza, doveva essere presente allo stadio ma venerdì sera ha dovuto lasciare il capoluogo ligure per correre a Milano. Il motivo, però, era più che valido: si è recato a Milano per assistere la compagna Rebecca e godersi la nascita del primo figlio, Edoardo.



Radrizzani in compenso ha assistito a tutta la partita dalla tribuna, parlando a lungo anche con Andrea Mancini e gli altri componenti della dirigenza. Al termine dell'incontro poi l'ex patron del Leeds è sceso anche negli spogliatoi, per congratularsi con la squadra e l'allenatore.