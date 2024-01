Sampdoria, ancora un infortunio: si ferma Esposito, ecco quante partite salta

L'ennesimo infortunio ha colpito una Sampdoria letteralmente martoriata, in questa stagione, dai problemi fisici. Ancora una volta, si tratta di un guaio muscolare e a doversi fermare è stato uno dei protagonisti di questa squadra, forse il più in forma tra i blucerchiati, Sebastiano Esposito.



Ieri l'attaccante ha lavorato a parte, per un fastidio muscolare alla coscia destra. Secondo Il Secolo XIX stamattina verrà definita con maggior precisione l'entità del problema, ma si sospetta una piccola lesione. L'attaccante doriano salterà di sicuro la partita con il Venezia, e probabilmente anche la successiva, delicata sfida con il Parma.