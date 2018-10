L'ennesima partita senza subire reti ha issato il portiere dellaEmilsul podio degli estremi difensori meno battuti in tutta Europa. I gol al passivo per la squadra blucerchiata sono stati soltanto 4, meno di quelli incassati da squadre come Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco e Psg. Una statistica che ovviamente non può che far piacere al giocatore scuola Juve, specialmente dopo una gara complicata come quella di ieri sera: "È stata una partita giocata molto bene, preparata bene da entrambe le squadre., non siamo riusciti a segnare sebbene avessimo creato diverse situazioni. Dopo una partita preparata bene, giocata a livello tattico è un buon punto. Siamo contenti, dobbiamo continuare così".Il merito di questa statistica va ricercato tra le varie componenti della squadra secondo Audero: "Il reparto difensivo lavora bene, ma è anche merito del centrocampo e dell’attacco perché. Se riesci a leggere la partita e ti rendi conto che non riesci a segnare devi non subire:. La Sampdoria ha sofferto in alcune occasioni, come ci sono stati alcuni contropiede interessanti. Siamo andati anche vicino al gol. Abbiamo sofferto il giusto contro una buona squadra, organizzata".Adesso i blucerchiati sono attesi da una trasferta complicata, a Milano in casa del Milan: "Sarà una sfida difficile perché sono una delle squadre che gioca meglio il pallone partendo dalle retrovie" conferma il portiere dell'Under 21, pronto ad una sfida a distanza con un altro giovane 'collega', Donnarumma. "Sarà un ottima partita, vorranno rifarsi del derby:. Sarà sicuramente una bella partita" conclude Audero, come riporta Sampnews24.com.