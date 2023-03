Nell'ultima partita di campionato, l'attaccante del Verona Adolfo Gaich si è visto annullare due reti a Genova, contro la Sampdoria. E proprio la Sampdoria poteva essere nel destino del centravanti argentino, arrivato in inverno in gialloblù.



Secondo quanto riportato da Sampnews24.com, c'è un curioso intreccio di mercato che coinvolge proprio l'attaccante. Gaich infatti era finito nel mirino di Mattia Baldini, che avrebbe voluto portare il giocatore a Genova. La Samp, però, non aveva i fondi per concludere l'operazione e l'ex CSKA Mosca è andato all'Hellas Verona.