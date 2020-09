Missione centrocampista per la, alle prese con un mercato da portare a termine e alcune pedine chiave da consegnare il prima possibile a mister Ranieri. In questo senso, la partita con il Benevento ha reso evidente la necessità per i blucerchiati di individuare un regista in grado di affiancare Ekdal al centro del campo. I nomi che continuano a circolare a Genova sono quelli consueti, a partire da Adrienper arrivare a Nabile WylanNella giornata di ieri sono stati registrati, da parte del club doriano, significativi passi avanti nella trattativa per Adrien Silva . Il giocatore del Leicester ha l'avvallo di Ranieri, che si era esposto pubblicamente per lui, ma secondo Il Secolo XIX l'operazione è ancora frenata dalla gran presenza diche gravitano attorno al portoghese. Nelle prossime ore invece potrebbe ​sbloccarsi definitivamente anche un'altra situazione, ossia quella di Nabildelloperché la società tedesca, in crisi economica, ha messo in vendita quasi tutti i giocatori. L’esonero del tecnico Wagner, grande estimatore di Bentaleb, potrebbe aver impresso l’accelerata definitiva alla vicenda. Il problema in questo caso è rappresentato anche dalla fitta concorrenza per il franco-algerino, molto cercato da squadre di Bundesliga e Premier.La concorrenza però è molto agguerrita pure per un altro pallino di mercato dei doriani, ossia il francese Wylandel. In questo caso, a corteggiarlo sono principalmente società italiane come il Parma e il Verona, ma pure club francesi, ad esempio il Bordeaux.