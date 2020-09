La Sampdoria non si aspettava affatto la notizia della positività al Coronavirus di Keita Baldé, il grande acquisto blucerchiato arrivato sabato sera a Genova. La seconda parte di visite mediche, sostenute ieri dall’attaccante doriano, ha evidenziato una ‘debole positività’ del giocatore, che era stato autorizzato a viaggiare dal Monaco. E’ subito scattato l’isolamento per l’ex Lazio, che si trova adesso in isolamento domiciliare fiduciario.



La notizia non mette in dubbio il trasferimento, già perfezionato dalle parti. Le carte sono state firmate, e anche i termini economici sono già stati concordati: Keita è stato preso dalla Samp in prestito con diritto di riscatto a giugno, per una cifra complessiva di 13 milioni di euro. Se il Doria eserciterà l’opzione, Keita firmerà un contratto sino al 2024.



La volontà della Samp era quella di mettere il giocatore a disposizione di Ranieri già per la partita di venerdì, che a questo punto difficilmente vedrà protagonista il giocatore classe 1995. Addirittura da Corte Lambruschini avevano previsto una vera e propria corsa contro il tempo per avere Keita in rosa: nelle prossime ore l’attaccante senegalese si sarebbe dovuto recare presso l'ambasciata italiana a Parigi per avere il permesso di lavoro subordinato allo sport, poi sarebbe passato dalla Questura di Genova per il permesso di soggiorno. Tutta la trafila però è stata rimandata. A proposito, secondo Il Secolo XIX Keita avrebbe anche già scelto il nuovo numero: sarà il 10, indossato nella scorsa stagione da Rigoni.