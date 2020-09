Il presidente della Sampdoria, Ferrero ha dato mandato agli uomini mercato di accelerare sul fronte centrocampo. Ranieri ha chiesto un innesto di primo livello, con le uscite possibili di Vieira e Verre si libererebbe lo spazio in rosa per un altro arrivo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Bentaleb dello Schalke è balzato al primo posto nella lista degli obiettivi e i contatti coi tedeschi e il giocatore vanno nella direzione giusta. Scendono invece le quotazioni di Adrien Silva del Leicester, gradito a Ranieri, ma con richieste esose da parte di entourage e intermediari. Un nodo che ha indispettito la Samp, che ora va dritta su Bentaleb.