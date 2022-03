Intervistato dal portale polacco przegladsportowy, il erzino della Sampdoria Bartosz Bereszynski ha rivelato un retroscena di mercato:



“A gennaio, prima del rinnovo, c’è stato un interesse nei miei confronti da parte della Roma. Perché avvenga un trasferimento, molte cose devono combaciare: sarei potuto partire solo a titolo definitivo, ma solo con un’offerta giusta per la Samp. Il mercato di gennaio è complicato, non era il momento giusto per partire”.