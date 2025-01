Sampdoria: Borini, Kasami, Silvestri, Barreca e Ravaglia fuori rosa: si allenano da oggi, ma gli ingaggi...

Getty Images

In casac'è una situazione particolare che coinvolge ben cinque giocatori del club blucerchiato. Sono gli elementi messi fuori rosa dal club blucerchiato, e che da oggi inizieranno il lavoro differenziato al Mugnaini: Fabio, Pajtim, Marco, Antonioe Nicolasi alleneranno a parte. Il club, come previsto dalle norme federali, ha messo a loro disposizione un allenatore, un preparatore e un medico, ma la vicenda è molto delicata.Sulla decisione di mettere fuori rosa questi elementi pesano evidentemente principalmente valutazioni di carattere economico, come ad esempio quella relativa agli. Tra gli esodati, ben quattro sono in scadenza di contratto (Borini, Kasami, Barreca e Silvestri) mentre Ravaglia ha un accordo sino al 2026. La questione stipendio sarà ovviamente complicata anche per tovare squadra. Secondo Il Secolo XIX il più pesante è quello di Borini, che si avvale del decreto crescita e sfiora ilAnche Silvestri dovrebbe viaggiare tra i 700 e gli 800mila netti a campionato.

Borini era stato a suo tempo richiesto da Pirlo esplicitamente, mentre Barreca era arrivato come contropartita nella trattativa Augello con il Cagliari. Kasami era svincolato, ed era stato segnalato da Borriello a Radrizzani mentre Ravaglia era stato dipinto come uomo spogliatoio, ed era stato portato a Genova da Osti. Silvestri invece è approdato alla Samp l'ultimo giorno di mercato su indicazione di Sottil. La Samp e i giocatori dovranno trovare un'intesa per definire questa situazione, tra l'ipotesi rescissione (difficile) e il mercato: per Kasami e Silvestri, ad esempio, si parla di Palermo dove si è appena insediato Carlo Osti.