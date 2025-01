Sampdoria, Kasami Borini e Silvestri fuori rosa. Ma gli investitori non metteranno altri capitali per il mercato

Getty Images

In casail mercato di gennaio è atteso come quello della rivoluzione. Servono rinforzi al club, in piena zona playout, ma chi si aspetta una sessione di acquisti faraonica rischia di rimanere deluso. La finestra invernale, storicamente priva di grandi opportunità sul fronte degli ingressi, sarà per il ds Accardi limitata ancora una volta da 'paletti', non imposti come di recente, ma legati alla volontà della proprietà e degli investitori.Secondo Il Secolo XIX le linee guida sarebbero quelle di farperché chi inietta capitali nella squadraper rifare la squadra. L'eventuale budget extra potrebbe essere definito in base alle 'opportunità', questo è quanto filtra da Genova. La speranza è che nei prossimi giorni vengano definite meglio le strategie e e le posizioni di Manfredi e degli investitori. Per il mercato di gennaio, insomma, varrà probabilmente ancora la regola 'uno entra, uno esce', preferibilmente con operazioni in prestito e attenzione agli ingaggi. Accardi vorrebbe dare a mister Semplici innesti già per Brescia, e nel caso non si dovesse muovere nulla in uscita, potrebbeche però dovrà confrontarsi con gli investitori.

A proposito di uscita, nelle scorse settimane la Sampdoria ha stilato una vera e propria lista di cedibili, e ha comunicato contestualmente ad alcuni calciatori di considerarsi ormai fuori rosa. Da lunedì infattii alleneranno a parte in orari separati con un preparatore atletico e un allenatore. Su Kasami c'è il Palermo. Ieri ci sarebbe anche stato un contatto tra la Samp e il nuovo ds rosanero Osti. Comunque, questi giocatori dovranno cercarsi un'altra squadra. L' altra opzione (più difficile) è quella di una rescissione.