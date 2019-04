Tanti sguardi per Dennis Praet. In questo finale di campionato, il gioiello della Sampdoria sta entrando nel mirino di parecchie società alla ricerca di un rinforzo di qualità a centrocampo. Domenica al Ferraris in occasione della partita con la Lazio c'era anche il dirigente della Juventus Fabio Paratici, che da tempo monitora il calciatore, ma oltre ai bianconeri un'altra società si starebbe muovendo per il belga, e si tratterebbe dell'Inter.



La società milanese sarebbe alla ricerca di un centrocampista di qualità da inserire nella rosa. Vengono fatti vari nomi, da Gundogan a Pellegrini, ma secondo La Gazzetta dello Sport i nerazzurri starebbero valutando con attenzione proprio Praet. Il ruolo dell'ex Anderlecht è quello di mezz'ala in un centrocampo a tre, ma già in alcune circostanze è stato impiegato da Giampaolo anche come regista. Praet viene valutato 25 milioni dalla Samp, e avrebbe un ingaggio più abbordabile, da circa 2 milioni. La concorrenza però non manca, in particolare quella dell'Arsenal che da tempo lo sta monitorando.